За сутки в Ростовской области потушили шесть пожаров

Последствия семи ДТП устранили спасатели за сутки в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки 13 ноября пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области провели работу по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Силами 56 специалистов и 14 единиц техники было потушено шесть техногенных пожаров. Кроме того, спасатели отреагировали на семь дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативной работы из опасных ситуаций были спасены три человека.

Также в МЧС добавили, что 14 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой, а ночью по югу области — умеренный дождь. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах возможен туман, что может повлиять на дорожную обстановку.

