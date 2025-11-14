За сутки в Ростовской области потушили шесть пожаров

За минувшие сутки 13 ноября пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области провели работу по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Силами 56 специалистов и 14 единиц техники было потушено шесть техногенных пожаров. Кроме того, спасатели отреагировали на семь дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативной работы из опасных ситуаций были спасены три человека.