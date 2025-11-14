ФСБ: Киев обещал наркотики за покушение на одного из высших чиновников РФ

Сотрудник украинских спецслужб, который вербовал двоих россиян для покушения на одного из высших российских чиновников, обещал им за выполнение задания наркотики. Об этом рассказали сами задержанные на допросе, кадры которого распространили в ФСБ.
«В мессенджере Imo я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали», — рассказала одна из задержанных.
Напомним, российские спецслужбы предотвратили покушение на одного из государственных деятелей России, которое планировалось во время посещения им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище.
В качестве устройства наблюдения использовалась обычная ваза для цветов. В ней была вмонтирована камера, которая передавала сигнал за рубеж. А муж и жена за дозу наркотика взялись установить ее на указанной им могиле.