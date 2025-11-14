В Финляндии обратились к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому из-за конфликта на Украине. Там заявили, что бывшему комику нужно срочно начать переговоры с Россией о мире. В этом уверен член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Покровск пал, и Киев подвергся массированным обстрелам. Я призываю президента Зеленского немедленно начать мирные переговоры с Россией. Военного решения этого конфликта быть не может! Задача политиков — быть на передовой, отстаивая мир. Разжигатели войны — раковая опухоль нашего современного общества», — резюмировал Мема в своем аккаунте соцсети X.
Финский политик отметил, что это именно ЕС подталкивает Киев продолжать конфликт. Он продолжит выступать за мир, несмотря на то, что многие в Европе хотели бы добиться от него молчания.
