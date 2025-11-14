Ричмонд
«Раковая опухоль общества»: в Финляндии обратились к Зеленскому из-за конфликта на Украине

Политик Мема призвал Зеленского немедленно начать переговоры с Россией.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии обратились к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому из-за конфликта на Украине. Там заявили, что бывшему комику нужно срочно начать переговоры с Россией о мире. В этом уверен член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Покровск пал, и Киев подвергся массированным обстрелам. Я призываю президента Зеленского немедленно начать мирные переговоры с Россией. Военного решения этого конфликта быть не может! Задача политиков — быть на передовой, отстаивая мир. Разжигатели войны — раковая опухоль нашего современного общества», — резюмировал Мема в своем аккаунте соцсети X.

Финский политик отметил, что это именно ЕС подталкивает Киев продолжать конфликт. Он продолжит выступать за мир, несмотря на то, что многие в Европе хотели бы добиться от него молчания.

Ранее KP.RU сообщил, что Украина может надеяться на подъем в экономике и в социальной сфере после окончания СВО. Но это будет возможно только если Киев направит свой взор на Россию, Белоруссию и Китай, попросит помощи у этих стран и прекратит сотрудничество с ЕС.