Московским студентам из Башкирии доставят посылки от родных

Как рассказал «Башинформу» министр молодежной политики республики Вито Сабиров, сегодня обоз с посылками от родных выехал в Москву.
— Вчера собрали посылки из районов Зауралья, сегодня ГАЗель проезжает Уфу. Кто-то передаёт зимние вещи, кто-то заготовки и овощи. Студенты Москвы, ждите частичку дома, — отметил министр.
По словам заместителя полномочного представителя Башкортостана при Президенте России Ильшата Рахматуллина, гуманитарную акцию «Из Башкортостана с любовью» организовали по просьбе самих ребят. Она призвана поддержать студентов и аспирантов из республики, которые обучаются в московских вузах.
В последние несколько лет наша республика очень активно уделяет внимание студентам, уехавшим учиться в другие регионы. К примеру, в 2023 году Радий Хабиров впервые встретился со студентами столичных университетов. Во время одной из таких встреч от них поступило предложение организовать этот обоз, и Глава инициативу поддержал.
Собеседник информагентства подчеркнул, что акция призвана решить проблему с перевозкой крупногабаритного багажа, особенно актуальную в условиях авиаперелетов.
Ожидается, что акция станет регулярной и будет проводиться минимум трижды в течение учебного года: после ноябрьских праздников, после январско-февральских каникул и перед летней сессией.