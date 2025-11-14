Московским студентам из Башкирии доставят посылки от родных

В последние несколько лет наша республика очень активно уделяет внимание студентам, уехавшим учиться в другие регионы. К примеру, в 2023 году Радий Хабиров впервые встретился со студентами столичных университетов. Во время одной из таких встреч от них поступило предложение организовать этот обоз, и Глава инициативу поддержал.