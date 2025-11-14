Ричмонд
МВД и СК получили право «замораживать» платежи белорусов на 10 суток

МВД и СК получили право приостанавливать подозрительные операции до 10 суток.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси правоохранители смогут приостанавливать подозрительные операции на срок до10 суток. Это регламентирует указ президента (№ 394 от 13 ноября 2025-го), сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Документ согласовал корректировки в президентском указе 2023-го о мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям. Указ определяет, что Нацбанком будет организовано информационное взаимодействие между правоохранителями и поставщиками платежных услуг в части обмена информацией о платежах, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Обработку и передачу информации о подобных операциях возьмет на себя автоматизированная система обработки инцидентов Нацбанка. А Следственный комитет и МВД получат право приостанавливать расходные операции, связанные с незаконным оборотом наркотиков, на время до 10 суток, если имеется соответствующая информация.

Отмечается, что данный документ поспособствует повышению эффективности противодействия незаконному обороту психотропов.

