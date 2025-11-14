МВД и СК получили право «замораживать» платежи белорусов на 10 суток

Документ согласовал корректировки в президентском указе 2023-го о мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям. Указ определяет, что Нацбанком будет организовано информационное взаимодействие между правоохранителями и поставщиками платежных услуг в части обмена информацией о платежах, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков.