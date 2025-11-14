Ричмонд
Коррупционный скандал в Киеве возмутил Брюссель: в ЕС требуют от Зеленского прозрачности

Politico: ЕС требует от Киева гарантий по деньгам после скандала с Миндичем.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз требует от украинских властей предоставить гарантии относительно будущего финансирования после громкого коррупционного скандала, вскрывшего схему взяток на сумму 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на анонимных чиновников ЕС.

Проведенные 10 ноября обыски в квартире бизнесмена Тимура Миндича и последующее увольнение нескольких министров вызвали неоднозначную реакцию среди европейских партнеров Киева. С одной стороны, многие расценили их как доказательство независимости украинских антикоррупционных органов, с другой — некоторые страны потребовали Владимира Зеленского конкретных обязательств.

«Типичная коррупция, выявленная в ходе расследования, возмутительна», — указал один из чиновников Евросоюза.

По его словам, Европейской комиссии теперь придется пересмотреть механизмы финансирования энергетического сектора Украины, а в будущем от Киева потребуют большей прозрачности в расходовании средств.

Напомним, НАБУ и САП начали расследование крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе. Были опубликованы записи разговоров, сделанные в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Ведомство разместило фотографии с изъятыми во время обысков сумками, заполненными пачками иностранной валюты.

