Коррупционный скандал в Киеве возмутил Брюссель: в ЕС требуют от Зеленского прозрачности

Напомним, НАБУ и САП начали расследование крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе. Были опубликованы записи разговоров, сделанные в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Ведомство разместило фотографии с изъятыми во время обысков сумками, заполненными пачками иностранной валюты.