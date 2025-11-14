Ричмонд
ФСБ: готовившим покушение на высшего чиновника РФ обещали наркотики

Наркотическую зависимость имеют двое задержанных.

Задержанные за подготовку покушения на одного из высших чиновников РФ выполняли задание спецслужб Украины за наркотики. Об этом рассказала подозреваемая в ходе допроса. Кадры в пятницу, 14 ноября, распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Женщина рассказала, что в мессенджере Imo познакомилась с неким Русланом. За метадон мужчина предложил россиянке съездить в Москву и сделать его дела.

«Я взяла своего мужа, и мы поехали», — призналась одна из задержанных.

Покушение на чиновника должно было состояться во время посещения им могилы родственников на Троекуровском кладбище в Москве. Для совершения убийства спецслужбы Украины завербовали четырех человек. Среди них — нелегальный мигрант из Центральной Азии и двое ранее судимых россиян, имеющих наркотическую зависимость. К подготовке убийства также причастен находящийся в розыске в РФ Шамсов Джалолиддин Курбанович. Мужчина сейчас проживает в Киеве.

Ранее ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке убийства российского чиновника.