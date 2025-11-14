ФСБ: готовившим покушение на высшего чиновника РФ обещали наркотики

Покушение на чиновника должно было состояться во время посещения им могилы родственников на Троекуровском кладбище в Москве. Для совершения убийства спецслужбы Украины завербовали четырех человек. Среди них — нелегальный мигрант из Центральной Азии и двое ранее судимых россиян, имеющих наркотическую зависимость. К подготовке убийства также причастен находящийся в розыске в РФ Шамсов Джалолиддин Курбанович. Мужчина сейчас проживает в Киеве.