Для теракта на Троекуровском Киев хотел использовать камеру-шпиона в вазе

Напомним, ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище — устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.