Главные новости к утру 14 ноября 2025 года

Администрация Белого дома готовит отмену ряда действующих торговых тарифов в связи с ростом цен на продукты в США. В перечень для отмены могут войти ответные пошлины, которые были введены США в апреле для стран, которые не заключили с Вашингтоном торговые соглашения. Исключения из пошлин могут распространиться на кофе, бананы, импортируемую говядину и цитрусовые.