Главные новости к утру 14 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 ноября 2025.
ФСБ сорвала теракт против одного из высших чиновников РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, направленный против одного из высших чиновников России. Его хотели ликвидировать, взорвав устройство у могилы близких на кладбище в Москве. Участники подготовки теракта — двое россиян и мигрант — задержаны. Заказчиком и организатором диверсии являются украинские спецслужбы.
Средства ПВО отразили массированную атаку украинских дронов
В ночь на 14 ноября средства ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ и акваторией Черного моря. Больше всего дронов уничтожили и нейтрализовали над территорией Краснодарского края — 66. В Новороссийске при атаке повреждено гражданское судно, есть пострадавшие. В Саратовской области нанесен ущерб объектам гражданской инфраструктуры.
США начали военную операцию против наркокартелей
Швейцарская компания намерена купить операторов «Северных потоков»
Швейцарская компания Pyrit сделала «Газпрому» предложение о покупке Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, операторов газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2». В Pyrit уверены, что отмена санкций, запрещающих закупку топлива, доставленного через газопроводы, и получение разрешения на доставку топлива, возможны.
США снизят пошлины, чтобы сдержать рост цен на продукты
Администрация Белого дома готовит отмену ряда действующих торговых тарифов в связи с ростом цен на продукты в США. В перечень для отмены могут войти ответные пошлины, которые были введены США в апреле для стран, которые не заключили с Вашингтоном торговые соглашения. Исключения из пошлин могут распространиться на кофе, бананы, импортируемую говядину и цитрусовые.