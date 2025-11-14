Ричмонд
Полтора миллиона клещей завезли в Екатеринбург и область

В Екатеринбург и другие города региона с начала ноября завезли 1,5 миллиона клещей-энтомофагов. Их направили на предприятия для борьбы с вредителями, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Насекомых перевозили с начала ноября.

«Поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов», — пояснили там. С 1 по 12 ноября насекомых перевозили на Урал из Московской области.

Клещей-энтомофагов завозят в Свердловскую область регулярно. Они используются для биологической борьбы с вредителями и уничтожают их, не причиняя вреда растениям, почве и человеку. Они выступают как безопасная альтернатива химическим пестицидам.