Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США собака нечаянно выстрелила в хозяина из дробовика

Мужчина, в которого выстрелила собака, перенес операцию.

Мужчина из американского штата Пенсильвания попал в больницу и перенес операцию после того, как в него нечаянно выстрелила его собака из дробовика, материал из New York Post перевел aif.ru.

По словам пострадавшего, он чистил оружие, положил его на кровать, пес воспринял это как приглашение к игре, стал прыгать и нажал на курок.

Как сообщили в полиции, в этот момент в доме находился сын мужчины, он позвонил в экстренные службы, отца госпитализировали и смогли спасти.

«Очевидно, что с любым оружием нужно обращаться так, как будто оно заряжено. Основные правила: держать его в безопасном направлении, палец — вне спускового крючка. Собака устроила настоящую “бурю”. Она оказалась в нужное время в нужном месте — или наоборот», — прокомментировал с сарказмом инцидент капрал полиции Шиллингтона Майкл Шун.

Правоохранители продолжают расследование, но стрельба признана случайной.