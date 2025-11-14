В США собака нечаянно выстрелила в хозяина из дробовика

Мужчина из американского штата Пенсильвания попал в больницу и перенес операцию после того, как в него нечаянно выстрелила его собака из дробовика, материал из New York Post перевел aif.ru.
По словам пострадавшего, он чистил оружие, положил его на кровать, пес воспринял это как приглашение к игре, стал прыгать и нажал на курок.
Как сообщили в полиции, в этот момент в доме находился сын мужчины, он позвонил в экстренные службы, отца госпитализировали и смогли спасти.
«Очевидно, что с любым оружием нужно обращаться так, как будто оно заряжено. Основные правила: держать его в безопасном направлении, палец — вне спускового крючка. Собака устроила настоящую “бурю”. Она оказалась в нужное время в нужном месте — или наоборот», — прокомментировал с сарказмом инцидент капрал полиции Шиллингтона Майкл Шун.
Правоохранители продолжают расследование, но стрельба признана случайной.