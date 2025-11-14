В выходные на дорогах Самарской области пройдут широкомасштабные рейды

Госавтоинспекция Самарской области объявила о начале широкомасштабных рейдов выходного дня. Усиленную службу на дорогах сотрудники будут нести с 14 по 16 ноября.
Кампания целенаправленная. Основное внимание уделят трезвости за рулём. Точнее, нетрезвости. Инспекция задействует максимальное число сотрудников, чтобы выявлять пьяных автомобилистов, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Стоит напомнить, что статья 12.8 КоАП РФ, наказывающая пьяное вождение, — одна из самых жестких в административном кодексе. Она предусматривает лишение прав на срок 1,5 — 2 года вместе со штрафом 45 тысяч рублей.
Помочь могут и неравнодушные граждане. Госавтоинспекция призывает тех, кто получил информацию о нетрезвом водителе за рулём, делиться этой информацией с МВД. Увидев, что кто-то ведёт себя на дороге неадекватно, стоит насторожиться. На кону жизни людей. Вот лишь один из вопиющих случаев последнего времени.