В выходные на дорогах Самарской области пройдут широкомасштабные рейды

С 14 по 16 ноября сотрудники Госавтоинспекции будут ловить пьяных водителей.

Источник: Аргументы и факты

Госавтоинспекция Самарской области объявила о начале широкомасштабных рейдов выходного дня. Усиленную службу на дорогах сотрудники будут нести с 14 по 16 ноября.

Кампания целенаправленная. Основное внимание уделят трезвости за рулём. Точнее, нетрезвости. Инспекция задействует максимальное число сотрудников, чтобы выявлять пьяных автомобилистов, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Стоит напомнить, что статья 12.8 КоАП РФ, наказывающая пьяное вождение, — одна из самых жестких в административном кодексе. Она предусматривает лишение прав на срок 1,5 — 2 года вместе со штрафом 45 тысяч рублей.

Помочь могут и неравнодушные граждане. Госавтоинспекция призывает тех, кто получил информацию о нетрезвом водителе за рулём, делиться этой информацией с МВД. Увидев, что кто-то ведёт себя на дороге неадекватно, стоит насторожиться. На кону жизни людей. Вот лишь один из вопиющих случаев последнего времени.