Школы и детские сады Новороссийска работают в штатном режиме

Управление образования Новороссийска: Родители вправе самостоятельно решить, отпустить ли ребенка в школу.

Источник: Комсомольская правда

Школы и детские сады Новороссийска работают в штатном режиме. Об этом сообщили в управлении образования города-героя.

«При атаке беспилотников рекомендуем воздержаться от выхода из помещений, оставаться дома до отмены сигнала, а через час после отмены — приступить к образовательному процессу», — отметили в управлении образовании Новороссийска.

По законодательству родители — законные представители своих детей и вправе самостоятельно решать, отпускать ли ребенка в школу.

Напомним, Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на 14 ноября. В городе-герое обломками повредило нефтебазу, гражданское судно в порту, выбило окна в квартирах.

В настоящее время известно о четверых пострадавших. Это мужчина, который находился в квартире, и три члена экипажа корабля. Пострадавшим оказывают необходимую помощь в больнице.

Всего над Краснодарским краем сбили 66 беспилотников. Еще 59 дронов уничтожили над Черным морем.

