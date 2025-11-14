Школы и детские сады Новороссийска работают в штатном режиме. Об этом сообщили в управлении образования города-героя.
«При атаке беспилотников рекомендуем воздержаться от выхода из помещений, оставаться дома до отмены сигнала, а через час после отмены — приступить к образовательному процессу», — отметили в управлении образовании Новороссийска.
Напомним, Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на 14 ноября. В городе-герое обломками повредило нефтебазу, гражданское судно в порту, выбило окна в квартирах.
В настоящее время известно о четверых пострадавших. Это мужчина, который находился в квартире, и три члена экипажа корабля. Пострадавшим оказывают необходимую помощь в больнице.
Всего над Краснодарским краем сбили 66 беспилотников. Еще 59 дронов уничтожили над Черным морем.