Деньги в подстаканнике: омский суд оштрафовал китайского гражданина за взятку

Одесский райсуд Омской области вынес обвинительный приговор гражданину Китайской Народной Республики. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщила 14 ноября пресс-служба судов региона.
Суд установил, что фигурант передал 100 тысяч рублей, поместив деньги в подстаканник между передними сидениями автомобиля. Эту сумму иностранец предложил за несообщение сведений о нарушении им режима пребывания в Российской Федерации в районный миграционный пункт УМВД России.
Подсудимому назначили наказание по части 3 статьи 291 УК РФ в виде штрафа размером 500 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу.
