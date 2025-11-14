Ричмонд
Деньги в подстаканнике: омский суд оштрафовал китайского гражданина за взятку

Мужчина пытался скрыть нарушение законодательства.

Источник: Комсомольская правда

Одесский райсуд Омской области вынес обвинительный приговор гражданину Китайской Народной Республики. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщила 14 ноября пресс-служба судов региона.

Суд установил, что фигурант передал 100 тысяч рублей, поместив деньги в подстаканник между передними сидениями автомобиля. Эту сумму иностранец предложил за несообщение сведений о нарушении им режима пребывания в Российской Федерации в районный миграционный пункт УМВД России.

Подсудимому назначили наказание по части 3 статьи 291 УК РФ в виде штрафа размером 500 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее «КП Омск» сообщила, что двое молодых людей стали жертвой странной кражи в Советском округе.