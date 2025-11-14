Деньги в подстаканнике: омский суд оштрафовал китайского гражданина за взятку

Суд установил, что фигурант передал 100 тысяч рублей, поместив деньги в подстаканник между передними сидениями автомобиля. Эту сумму иностранец предложил за несообщение сведений о нарушении им режима пребывания в Российской Федерации в районный миграционный пункт УМВД России.