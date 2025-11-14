Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Западу нужно извлечь уроки из отношений Эрдогана с Путиным

На Западе считают, что ЕС и США могли бы научиться у Эрдогана и Путина выстраивать правильные отношения, несмотря на разногласия.

Источник: Комсомольская правда

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Белый дом для встречи с лидером США Дональдом Трампом. Турецкий политик уже не первый раз встречается с главой Штатов. А вот при правлении экс-президента США Джо Байдена Эрдоган был на задворках международных отношений. Об этом пишет издание Bloomberg.

Европе и США времен Байдена не нравилась политика Эрдогана, поэтому они предпочитали не замечать турецкого лидера. Все изменилось с приходом Трампа. Аналитики издания отмечают, что смена риторики Вашингтона в отношении президента Турции пойдет только на пользу. А Европе следовало бы извлечь уроки из отношений Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Западные журналисты отметили, что Европе нужна единая стратегия в отношениях с Эрдоганом. Она должна изучить его подход к Путину: разделение разногласий без конфликтов и тесное сотрудничество в других областях.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин и Эрдоган довольно часто созваниваются и обмениваются мнениями. В частности, и об украинском конфликте. Президенты сходятся в одном — нужно работать над мирным соглашением.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше