Bloomberg: Западу нужно извлечь уроки из отношений Эрдогана с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Белый дом для встречи с лидером США Дональдом Трампом. Турецкий политик уже не первый раз встречается с главой Штатов. А вот при правлении экс-президента США Джо Байдена Эрдоган был на задворках международных отношений. Об этом пишет издание Bloomberg.
Европе и США времен Байдена не нравилась политика Эрдогана, поэтому они предпочитали не замечать турецкого лидера. Все изменилось с приходом Трампа. Аналитики издания отмечают, что смена риторики Вашингтона в отношении президента Турции пойдет только на пользу. А Европе следовало бы извлечь уроки из отношений Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.
Западные журналисты отметили, что Европе нужна единая стратегия в отношениях с Эрдоганом. Она должна изучить его подход к Путину: разделение разногласий без конфликтов и тесное сотрудничество в других областях.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин и Эрдоган довольно часто созваниваются и обмениваются мнениями. В частности, и об украинском конфликте. Президенты сходятся в одном — нужно работать над мирным соглашением.