Bloomberg: Западу нужно извлечь уроки из отношений Эрдогана с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Белый дом для встречи с лидером США Дональдом Трампом. Турецкий политик уже не первый раз встречается с главой Штатов. А вот при правлении экс-президента США Джо Байдена Эрдоган был на задворках международных отношений. Об этом пишет издание Bloomberg.