В Хабаровске ремонт школы № 70 закончат до начала следующего учебного года

На сегодняшний день в школе полностью заменены окна, на втором и третьем этажах завершены штукатурные работы, а по периметру здания выполнена бетонная отмостка для защиты фундамента от влаги. Остальные работы ведутся строго по графику.
Ремонт проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и направлен на создание современного и безопасного образовательного пространства. В этом году завершена реконструкция школы № 13, с нового года стартует обновление школы № 87, а в 2027 году планируется капитальный ремонт корпусов школ № 39 и № 26.
«Благодаря федеральной программе мы создаем комфортные условия для обучения и работы педагогов, и вместе с родителями тщательно контролируем ход всех работ», — подчеркнул Сергей Кравчук.