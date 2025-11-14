В Хабаровске ремонт школы № 70 закончат до начала следующего учебного года

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и направлен на создание современного и безопасного образовательного пространства. В этом году завершена реконструкция школы № 13, с нового года стартует обновление школы № 87, а в 2027 году планируется капитальный ремонт корпусов школ № 39 и № 26.