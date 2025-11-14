Войска Вооруженных сил России (ВС РФ) разрезали украинскую группировку в Красноармейске и Димитрове. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
По его словам, связи между двумя крупными городами больше нет.
— Группировка противника в Красноармейске и Димитрове разрезана окончательно, сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга, — цитирует его ТАСС.
13 ноября также стало известно, что российские бойцы ведут активное наступление в западной части Купянска — военным Вооруженных сил Украины приходится отступать вдоль реки Оскол.
Кроме того, недавно российские войска полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области от присутствия бойцов украинской армии.
Командиры подразделений ВСУ, находящихся в окружении в Купянске, в свою очередь, заставляют своих бойцов идти в контратаку в обмен на еду. Они не предоставляют пропитание, ссылаясь на бездействие военных в окружении.