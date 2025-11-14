Диабет не приговор: как держать его под контролем

Сахарный диабет опасен из-за своего скрытого развития — он может годами «не выдавать» себя, при этом постепенно влияя на работу сосудов и внутренних органов. Это подтверждает статистика: каждый второй житель нашей страны, у которого есть диабет, не знает, что болен. Официально заболевание подтверждено уже почти у 6 млн россиян — в два раза больше, чем четверть века назад. Но это свидетельствует и о том, что выявлять его научились лучше.
Чтобы вовремя обнаружить диабет и начать действовать, важно регулярно контролировать уровень сахара в крови. Во Всемирный день борьбы с диабетом рассказываем, как национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает в профилактике и лечении этого заболевания.
Ускоритель старения.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко прямо называет сахарный диабет одним из «ускорителей старения». И вот почему.
Когда уровень глюкозы в крови долгое время остается высоким, она из источника энергии становится токсичной средой и засоряет сосуды. В результате важные органы не получают достаточно кислорода и питательных веществ. В запущенных случаях может падать зрение, отказывать почки, сердце и мозг — работать на износ. А риск инфаркта, инсульта или гангрены возрастает в разы. Именно поэтому во время пандемии COVID-19 люди с диабетом оказались в самой уязвимой группе.
Но важно понимать: диабет — не приговор, а повод для активных действий. Поэтому в стране разработали конкретные решения для профилактики заболеваемости, а также лечения пациентов.
«К 2030-му на два года увеличится продолжительность жизни больных сахарным диабетом», — говорится в презентации Михаила Мурашко, представленной на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Для этого больницы получают новое оборудование, а пациентов лечат при помощи современных методик. Например, через пять лет 85% людей с диабетом I типа будут использовать удобные системы непрерывного измерения сахара. Особое внимание уделяют самым уязвимым: их получат более 61 тыс. детей и 53 тыс. беременных женщин.
Главная защита — профилактика.
Даже лучшие технологии невозможно применять, пока диагноз не поставлен. Поэтому самый надежный способ защитить себя — регулярно проходить диспансеризации и обследования.
Важно понимать: первый тип диабета возникает из-за аутоиммунных процессов, и предотвратить его пока невозможно. Однако чем раньше его обнаружить и начать лечение, тем меньше негативных последствий будет для здоровья человека.
А когда речь идет о профилактике, мы говорим в основном о заболевании второго типа, напрямую связанном с нашими привычками и образом жизни. Это значит, что каждый может значительно снизить риски его появления.
Вот несколько простых, но эффективных шагов:
— Двигайтесь достаточно. Необязательно сразу идти в спортзал. Начните с 150 минут умеренной активности в неделю — быстрая ходьба, плавание, велопрогулки. Поднимайтесь по лестнице вместо лифта, а из автобуса выходите на одну остановку раньше — или вообще пройдитесь пешком. Физические нагрузки помогают снижать уровень глюкозы в крови.
— Пересмотрите питание. Сделайте основой рациона овощи, цельнозерновые продукты и нежирный белок. А вот сладостей, выпечки и фастфуда ешьте как можно меньше. Не нужно жестких диет — равномерно распределите приемы пищи в течение дня и пейте больше воды.
— Следите за весом. Небольшое снижение массы тела (даже всего на 5−10%) уже значительно уменьшит вероятность развития болезни. Самый надежный способ — сочетать разумное питание с регулярной активностью.
— Высыпайтесь и откажитесь от вредных привычек. Старайтесь спать 7−8 часов в сутки — недосып нарушает обмен веществ. А курение и алкоголь создают дополнительную нагрузку на сосуды, так что отказ от них значительно снижает риски.
— Проверяйте здоровье. Если у вас есть лишний вес или диабет был у близких родственников, стоит регулярно сдавать анализ крови на сахар. Это помогает заметить проблему в самом начале, когда все можно скорректировать.
Пройти простой тест на оценку рисков и узнать больше о профилактике можно на официальном портале Минздрава России о здоровье takzdorovo.ru.
Научиться управлять здоровьем.
Людям, у которых выявили диабет, важно научиться жить с диагнозом. Именно для этого по всей стране работают специальные «Школы диабета», где пациенты учатся управлять своим состоянием.
Получить направление в такую школу можно у лечащего врача. На занятиях людей с сахарным диабетом учат жить по-новому: как питаться, рассчитывать физическую нагрузку, самостоятельно отслеживать уровень глюкозы и что делать, если он резко изменился.
«Во всех субъектах практически были организованы школы сахарного диабета, это одна из важных составляющих в технологиях лечения пациента. Важно обучить пациента жить с этим диагнозом и управлять собственным здоровьем», — отметил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.
Это не разовый инструктаж. Специалисты рекомендуют проходить такое обучение снова примерно раз в три года — чтобы освежить знания, узнать о новых методах контроля и скорректировать привычки. И такой подход востребован: по последним данным, уже более 822 тыс. человек прошли занятия в обновленных школах.
Эти шаги — часть масштабной работы. За последние два года в России создали 90 региональных и 155 межрайонных эндокринологических центров. А 73 медицинские организации, где помогают людям с диабетом, модернизировали.
Борьба с диабетом — лишь часть большой системной работы, которая ведется по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Он затрагивает все направления медицины. В России строят новые поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты даже в отдаленных районах, развивают помощь пациентам с онкозаболеваниями и диабетом, делают доступнее реабилитацию. А благодаря сервису «Мое здоровье» на «Госуслугах» следить за своим самочувствием стало проще — например, можно онлайн записаться к врачу, хранить историю своих обращений и прикреплять результаты анализов в личном кабинете. Так создаются условия, чтобы каждый мог сохранить активность и хорошее качество жизни на долгие годы.