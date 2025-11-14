Диабет не приговор: как держать его под контролем

Сахарный диабет опасен из-за своего скрытого развития — он может годами «не выдавать» себя, при этом постепенно влияя на работу сосудов и внутренних органов. Это подтверждает статистика: каждый второй житель нашей страны, у которого есть диабет, не знает, что болен. Официально заболевание подтверждено уже почти у 6 млн россиян — в два раза больше, чем четверть века назад. Но это свидетельствует и о том, что выявлять его научились лучше.