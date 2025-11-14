Новый сквер преобразил село Вознесенское в Хабаровском районе

Новое благоустроенное общественное пространство появилось в селе Вознесенское Амурского района региона благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», зона для спокойного отдыха примыкает к скверу в районе улицы Шерова.
По информации пресс-службы районной администрации, при финансовой поддержке федерального центра были проложены новые пешеходные дорожки, уложена брусчатка и установлены парковые фонари.
Помимо этого там появились удобные современные лавочки и урны для поддержания чистоты. Уюта новой общественной территории добавили декоративные перголы. Законченный образ парку придало декоративное ограждение.
Напомним, что на благоустройство городской среды в 2025 году из федерального бюджета для Хабаровского края направлено 354 миллиона рублей. В настоящее время реализация президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» является одним из приоритетов для региональных властей. Так, в 2026 году в Хабаровском крае в его рамках благоустроят 53 общественных пространства.