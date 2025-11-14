Новый сквер преобразил село Вознесенское в Хабаровском районе

Напомним, что на благоустройство городской среды в 2025 году из федерального бюджета для Хабаровского края направлено 354 миллиона рублей. В настоящее время реализация президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» является одним из приоритетов для региональных властей. Так, в 2026 году в Хабаровском крае в его рамках благоустроят 53 общественных пространства.