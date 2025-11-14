Минское общежитие у метро увеличится на этаж и станет жилым домом на 71 квартиру

В Минске старое общежитие вблизи метро планируют переделать в жилой дом на 71 квартиру. Деталями поделились в администрации Заводского района столицы.
Речь идет о реконструкции старого минского общежития, которое располагается на улице Плеханова, 5, вблизи станции метро «Партизанская». Также неподалеку — универмаг «Беларусь» и торговый центр "Призма. Взамен общежития, которое уже расселено, планируют обустроить шестиэтажный жилой дом с лифтом.
С 17 ноября начнется общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта. Реконструировать хотят четырехэтажную сталинку, из которой сделают шестиэтажный дом с 47 однокомнатными и 24 двухкомнатными квартирами. Все квартиры будут довольно компактными, но с отдельными кухнями и санузлами. Также реконструкция предусматривает установку лифтов, утепление фасадов, восстановление прежнего архитектурного декора с использованием элементов из фибробетона. Произведут замену окон на ПВХ, появятся французские балконы с металлическим ограждением, новые входные группы. А рядом с домом появится автомобильная парковка на 23 машино-места, благоустроят двор.
Еще по проекту в подвале здания появится помещение гражданской обороны согласно нормам ГО и специальным техническим условиям МЧС.
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 17 ноября по 1 декабря.
