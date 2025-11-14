Минское общежитие у метро увеличится на этаж и станет жилым домом на 71 квартиру

С 17 ноября начнется общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта. Реконструировать хотят четырехэтажную сталинку, из которой сделают шестиэтажный дом с 47 однокомнатными и 24 двухкомнатными квартирами. Все квартиры будут довольно компактными, но с отдельными кухнями и санузлами. Также реконструкция предусматривает установку лифтов, утепление фасадов, восстановление прежнего архитектурного декора с использованием элементов из фибробетона. Произведут замену окон на ПВХ, появятся французские балконы с металлическим ограждением, новые входные группы. А рядом с домом появится автомобильная парковка на 23 машино-места, благоустроят двор.