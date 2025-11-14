В Самаре нашли способ распознать в сети умеющих обходить проверки ботов

Ученые выявили, что форма информации, которую выдают чат-боты до и после своего обучения, различается. Так, ответ системы ИИ на вопрос, который она не изучала, будет содержать ссылки на источники информации в сети, и это станет катализатором того, что на вопрос отвечает программа. Момент смены формата ответа — это время прохождения обучения программы, а значит можно определить и возраст информации, которой она оперирует. Авторы исследования определили, что для выявления ИИ нужно составить и задать список вопросов, которые предполагают простой численный ответ, имеющий различные числовые значения в разные периоды времени, и чтобы ответы на эти вопросы можно было легко проверить с помощью поисковых систем в интернете. Ученые считают, что предложенный ими алгоритм в дальнейшем можно применять для составления обновленного списка вопросов при прохождении теста Тьюринга — классического исследования искусственного интеллекта, который легко проходят современные системы.