ВЦИОМ: Россияне усомнились в гарантиях нотариуса при отмене сделки с жильем

Почти 60 процентов россиян уверены, что нотариус в случае признания в суде недействительности сделки с жильем, которая была оформлена через него, не покроет покупателю финансовые потери. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, лишь 18 процентов респондентов считают, что деньги вернут.
При этом 72 процента опрошенных уверены, что привлечь нотариуса к материальной ответственности будет очень трудно.
Также 63 процента опрошенных слышали о случаях продажи недвижимости, в результате которых покупатель оставался и без денег, и без жилья.
— Несмотря на то что нотариальное сопровождение призвано обеспечить максимальную юридическую чистоту операции и защиту сторон, нотариус, скорее, не воспринимается россиянами как гарант совершаемой сделки, — уточняется в исследовании.
Россияне боятся стать жертвами мошенников при покупке недвижимости и добавляют новые формулировки в договоры купли-продажи. Например, указывают, что продажа квартиры не связана с обманом или введением продавца в заблуждение аферистами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, как защитить себя, чтобы не остаться без денег и квартиры.