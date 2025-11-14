ВЦИОМ: Россияне усомнились в гарантиях нотариуса при отмене сделки с жильем

Россияне боятся стать жертвами мошенников при покупке недвижимости и добавляют новые формулировки в договоры купли-продажи. Например, указывают, что продажа квартиры не связана с обманом или введением продавца в заблуждение аферистами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, как защитить себя, чтобы не остаться без денег и квартиры.