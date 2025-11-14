Топ-5 главных новостей в Молдове 14 ноября 2025: «Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя в Молдове; сборная Молдовы по футболу едва не сотворила сенсацию; таможня Молдовы предупр

Главные новости в Молдове на утро пятницы, 14 ноября 2025:
1. «Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.
2. Фейковый парламент Молдовы: «Массовый отказ от депутатских мандатов PAS считаю оскорбительным по отношению ко всем избирателям» — румынский социолог.
3. Еще одна мошенническая схема по отъему по 350 евро: Таможенная служба Молдовы предупреждает о фальшивом документе.
4. Сборная Молдовы по футболу едва не сотворила сенсацию, не удержав ничью против четырехкратных чемпионов мира: Италия победила со счетом 2:0.
5. В Молдове пьяный полицейский на автомобиле снес ограждение: «За рулем был не я, а моя жена».
В Молдове скумбрия превратилась в символ необдуманной экономической политики властей: Нас жестко приучают к тому, что за ночь в несколько раз может подорожать, что угодно — знают, что мы промолчим.
Значит, завтра так же стремительно в два-три раза могут подняться цены на что угодно — на хлеб, картошку, лекарства, проезд в общественном транспорте, изготовление документов, на молоко, на коммуналку (далее…).
Субсидии от правительства — кому хочу, тому плачу: Как частные компании министра сельского хозяйства и депутата ПАС из Гагаузии получили более 50 млн из бюджета Молдовы за последние 4 года.
Компания министра Катлабуги «освоила» 11 миллионов субсидий — теперь будет ещё больше, депутатка Мария Акбаш получила почти 46,5 млн из госказны (далее…).
Увольнение телохранителей Санду связано с финансовой пирамидой ТUX? Президент Молдовы отправила в отставку охрану.
Директор государственной службы охраны Василе Попа и его заместитель Виталие Лупашку отправлены в отставку 11 ноября (далее…).