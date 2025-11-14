Овчинский: в двух корпусах технопарка «Алабушево» завершили фасадные работы

«Внутри двух научно-производственных корпусов общей площадью более 32 тысяч квадратных метров разместят просторные производственные блоки со вторым светом. Для удобства персонала там запланировали административно-бытовые помещения с офисами, переговорными и комнатами отдыха. Для хранения готовой продукции на третьем этаже предусмотрели складские помещения. Здания технопарка “Алабушево” возводят в формате light industrial. Это позволяет создать пространства, удобные для перепланировки и адаптации под разные виды производств», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.