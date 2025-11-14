Овчинский: в двух корпусах технопарка «Алабушево» завершили фасадные работы

Фасадные работы завершены в корпусах второй очереди технопарка «Алабушево», сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Два корпуса находятся в районе Силино Зеленоградского административного округа по адресу: проспект Генерала Алексеева, владение 17−19. Эти здания возводятся в рамках второй очереди проекта технопарка. В прошлом году была завершена первая очередь, включающая три корпуса общей площадью более 53,5 тысячи квадратных метров.
«Внутри двух научно-производственных корпусов общей площадью более 32 тысяч квадратных метров разместят просторные производственные блоки со вторым светом. Для удобства персонала там запланировали административно-бытовые помещения с офисами, переговорными и комнатами отдыха. Для хранения готовой продукции на третьем этаже предусмотрели складские помещения. Здания технопарка “Алабушево” возводят в формате light industrial. Это позволяет создать пространства, удобные для перепланировки и адаптации под разные виды производств», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Кроме научно-производственных корпусов, в рамках второй очереди возводится семиэтажное офисное здание, общая площадь всех трех объектов превысит 54 тысячи квадратных метров.
На прилегающей территории будет организован паркинг для легкового и грузового транспорта, а также удобные места для погрузки. Проект реализует девелопер Capital Group. Технопарк «Алабушево» отличается хорошей транспортной доступностью благодаря близости к ЦКАД и основным шоссе.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщала о завершении строительства нового бизнес-центра в Таганском районе Москвы, который создал около 1,5 тысячи рабочих мест. Офисное здание «STONE Курская» находится по адресу: Костомаровский переулок, дом 5, и его общая площадь превышает 17 тысяч квадратных метров. Для комфортной работы сотрудников предусмотрены современные инженерные системы, включая центральное кондиционирование и приточно-вытяжную вентиляцию с функциями охлаждения и подогрева.