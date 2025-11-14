Уловки магазинов с ценниками лишают россиян одного триллиона рублей каждый год

Каждый год россияне лишаются примерно одного триллиона рублей из-за уловок в магазинах, касающихся ценников на товары. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в Союзе потребителей России (СПРФ).
Специалисты направили соответствующее письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой принять необходимые меры.
Покупатели все чаще жалуются на шринкфляцию — уменьшение количества, объема или веса товара в упаковке. Сюда же входит указание цены не за целую упаковку, а также выделение в ценнике «специальной» цены, когда полная стоимость становится менее заметной.
Авторы обращения выступили с инициативой обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированные единицы измерения.
Помимо этого, они предложили ввести четкие требования к единообразию ценников, включая одинаковый шрифт, размер и цвет, передает газета «Известия».
До этого Роскачество разъяснило, в каких случаях покупатели могут пробовать продукты в магазине до их оплаты на кассе. Подобные действия допустимы, если покупатель сохраняет упаковку и оплачивает товар.