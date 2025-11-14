Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уловки магазинов с ценниками лишают россиян одного триллиона рублей каждый год

Каждый год россияне лишаются примерно одного триллиона рублей из-за уловок в магазинах, касающихся ценников на товары. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в Союзе потребителей России (СПРФ).

Каждый год россияне лишаются примерно одного триллиона рублей из-за уловок в магазинах, касающихся ценников на товары. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в Союзе потребителей России (СПРФ).

Специалисты направили соответствующее письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой принять необходимые меры.

Покупатели все чаще жалуются на шринкфляцию — уменьшение количества, объема или веса товара в упаковке. Сюда же входит указание цены не за целую упаковку, а также выделение в ценнике «специальной» цены, когда полная стоимость становится менее заметной.

Авторы обращения выступили с инициативой обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированные единицы измерения.

Помимо этого, они предложили ввести четкие требования к единообразию ценников, включая одинаковый шрифт, размер и цвет, передает газета «Известия».

До этого Роскачество разъяснило, в каких случаях покупатели могут пробовать продукты в магазине до их оплаты на кассе. Подобные действия допустимы, если покупатель сохраняет упаковку и оплачивает товар.