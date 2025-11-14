Китайские астронавты столкнулись с несколькими проблемами перед возращением на Землю: вот что им пришлось пережить

Китайские астронавты столкнулись с несколькими проблемами перед возращением на Землю. Издание AP пишет, что их полет был отложен на неделю из-за столкновения с космическим мусором.
«Капсула с астронавтами должна была приземлиться в Монголии 5 ноября, но вернулась через неделю из-за трещин в иллюминаторе, вызванных столкновением с космическим мусором», — говорится в материале иностранного издания.
Миллионы фрагментов космического мусора вращаются вокруг Земли на скорости, превышающей скорость пули. Они возникают из-за запусков и столкновений, угрожая спутникам, станциям и астронавтам.
Трое китайских астронавтов — Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, застрявшие на орбите, все же вернулись на Землю, причем довольно благополучно.
Ранее KP.RU сообщил, что Китай развивает несколько космических программ. КНР готовится высадить человека на Луну в 2030 году.