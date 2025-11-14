«Все — хана»: В РАН опровергли популярный миф о мытье курицы

Сырую курицу мыть можно, и это не приведет ни к распространению бактерий, ни увеличит риск появления заболеваний пищевого происхождения. Так в интервью РИА Новости развеял популярный миф академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, все технологии приготовления курицы предусматривают гарантированную безопасность. Бактерии же могут появиться, если эти технологии нарушены.
«А тут говорят как обреченность. Значит, если ты помыл, значит, все — хана, кухня будет грязная, и все будет распространено», — критикует оппонентов Онищенко.
Он подчекрнул, что к пищевому заболеванию употребление в пищу даже немытой курицы может привести только в случае, когда нарушаются правила термической обработки продукта.
Ранее Совет по информированию о пищевой безопасности (FSIC) Австралии призвал не мыть ее перед тепловой обработкой, поскольку это повышает риск пищевого отравления.