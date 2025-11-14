В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до конца года

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина при этом заявила, что резкое понижение ключевой ставки до 12 процентов годовых приведет к сильному росту цен. Также люди потеряют интерес к накоплениям и начнут тратить свои деньги, что также приведет к увеличению цен. Она отметила, что все это окажет влияние на валютный курс и может привести к сильному ослаблению рубля и повышению цен на импортные товары.