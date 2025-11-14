В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до конца года

До конца 2025 года возможно как снижение ключевой ставки Банка России, так и ее сохранение. Об этом в пятницу, 14 ноября, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.
— С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки. На декабрьском заседании мы будем озвучивать всю совокупность факторов. Но до декабря мы еще получим много информации, — цитирует экономиста ТАСС.
В конце октября Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 16,5 процента годовых. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, почему регулятор пошел на этот шаг в четвертый раз подряд и как это может отразиться на обычных потребителях.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина при этом заявила, что резкое понижение ключевой ставки до 12 процентов годовых приведет к сильному росту цен. Также люди потеряют интерес к накоплениям и начнут тратить свои деньги, что также приведет к увеличению цен. Она отметила, что все это окажет влияние на валютный курс и может привести к сильному ослаблению рубля и повышению цен на импортные товары.