Сестру известной певицы Мунисы Ризаевой преследовал четырежды судимый сталкер

Ночной визит с букетом.
По словам Каримы, мужчина позвонил в домофон и просил открыть дверь, утверждая, что хочет передать цветы. Девушка, к счастью, проявила бдительность и сначала посмотрела на гостя через камеру наблюдения. Его поведение показалось ей подозрительным и неадекватным — сначала он стоял без цветов, а когда Карима пошла за телефоном, чтобы заснять происходящее, мужчина внезапно побежал за букетом.
Карима особо отметила, что тот факт, что преследователь не только нашёл её адрес, но и осмелился прийти домой ночью, выходит за все рамки дозволенного.
«Мне страшно даже представить, что было бы, если бы дома не было камер… если бы не было родителей рядом», — написала она в соцсетях.
Карима выразила возмущение тем, что некоторые до сих пор считают подобные поступки «романтичными».
«Как вообще кто-то может подумать, что нормально просто прийти к человеку домой, без предупреждения, среди ночи?! Это не романтично — это пугает. Если ещё хоть кто-то решит сделать “сюрприз” таким образом — сразу звоню в милицию. Никогда не нарушайте чужие границы. Это не жест внимания, это нарушение безопасности», — отметила она.
Сталкера задержали — шокирующие детали биографии.
Позже девушка сообщила, что мужчину удалось задержать. Выяснилось, что у него за плечами четыре судимости — за наркотики, разбой, грабеж и кражу. Карима также отметила, что после происшествия установила дома тревожную кнопку для экстренного вызова правоохранителей.
История получила неожиданный поворот, когда одна из подписчиц Каримы узнала мужчину на видео. Она рассказала, что это её бывший парень, который злоупотребляет психотропными препаратами. После того, как свадьба сорвалась, мужчина ударил девушку ножом, затем пробрался к ней в больницу и пытался задушить. В 2019 году ему всё сошло с рук, и теперь он продолжает свои преследования уже в отношении других девушек.