Сестру известной певицы Мунисы Ризаевой преследовал четырежды судимый сталкер

История получила неожиданный поворот, когда одна из подписчиц Каримы узнала мужчину на видео. Она рассказала, что это её бывший парень, который злоупотребляет психотропными препаратами. После того, как свадьба сорвалась, мужчина ударил девушку ножом, затем пробрался к ней в больницу и пытался задушить. В 2019 году ему всё сошло с рук, и теперь он продолжает свои преследования уже в отношении других девушек.