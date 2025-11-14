Дятлова объяснила, почему в Московском районе Калининграда увеличились пробки

Движение в Московском районе Калининграда затруднилось из-за ремонта улицы Летней. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
Улица Летняя у нас встала на ремонт, и движение частично перекрыли. Долго крутили, как там можно пустить движение, но не удалось. Тут альтернатива только одна — или не делать вообще, или перекрывать, — отметила Дятлова.
Глава администрации сообщила, что аналогичная ситуация сложилась в районе улицы Орудийной, где также идут масштабные работы. Дятлова попросила местных жителей «немного потерпеть».
Улицу Летнюю начали поэтапно перекрывать с 6 ноября. Ремонтом дороги занимается ЗАО «Дорожно-строительное предприятие». Компания выполняет работы за 72,5 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит отремонтировать улицу на участке от Коммунистической до Павлика Морозова. Специалисты уложат новое покрытие, обустроят тротуар из плитки, велодорожку, парковку и заезды, а также установят бортовые камни и оборудуют водосточную систему.