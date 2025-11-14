Ричмонд
В аэропорту Тель-Авива задержан мужчина с багажом из 200 змей и черепах

Мужчина пронес на борт пассажирского самолета почти 200 рептилий.

В аэропорту Тель-Авива в Израиле задержали 24-летнего мужчину, который пронес на борт пассажирского самолета почти 200 змей, черепах, лягушек и крабов, животные незаконно были доставлены в Израиль, материал из New York Post перевел aif.ru.

«На фотографиях было видно несколько ящериц, упакованных в небольшой пластиковый контейнер, в то время как змеи были спрятаны в пластиковом пакете. Одна лягушка также была раздавлена внутри маленького круглого пластикового футляра», — говорится в материале.

Уточняется, что в таможенной зоне мужчина вел себя подозрительно и пытался быстрее ее покинуть, что привлекло внимание полиции.

«Опыт показывает, что контрабандные животные, прибывающие без надлежащего ветеринарного осмотра, часто переносят опасных паразитов и болезни, и большинство из них умирают вскоре после прибытия», — заявили в Министерстве сельского хозяйства Израиля.

Животных у мужчины забрали, большинство из них выжили, но их перелет прошел в экстремальных условиях.

