Карантин по бешенству частично снят Нижегородской области

В частности, ограничения больше не распространяются на поселок Городецкий и деревню Кирюшино.

В Нижегородской области с 7 ноября снят карантин по бешенству в ряде населенных пунктов. Об этом свидетельствует указ губернатора Глеба Никитина, опубликованный на официальном портале правовых актов.

В частности, ограничения больше не распространяются на поселок Городецкий и деревню Кирюшино, входящие в Городецкий округ, село Танайково Перевозского округа, деревню Городищи Большемурашкинского округа и деревню Меляево городского округа Кулебаки.

Ранее сообщалось, что бешенство животных было выявлено в 11 муниципалитетах Нижегородской области.