В РФ создадут цифровых двойников Спасо-Преображенского собора и замка Нойхаузен

В Минобороны России отметили, что продолжаются работы по аэрофотосъемке культурных объектов.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Фонд «Люди моря» планируют включить в цифровую экспозицию ГИС-портала «Россия — от моря до моря» Спасо-Преображенский собор, церковь апостола Андрея Первозванного и замок Нойхаузен. Проект реализовывается при поддержке Гидрографической службы ВМФ, сообщили в Минобороны России.

«Воздушное обследование объектов культурного, исторического и морского наследия проводится в рамках совместной экспедиции Фонда “Люди моря”, морской инженерной компании “Фертоинг”, Музея Мирового океана, ФГУП “Росморпорт” и Гидрографической службы Балтийского флота. Специалисты планируют отснять порядка 30 объектов, в числе которых Спасо-Преображенский собор, церковь апостола Андрея Первозванного, замок Нойхаузен, Аусфальские ворота, форты “Бронзарт”, “Гнейзенау”, “Гребен”, маяки Рыбачий и Таран», — рассказали в министерстве, уточнив, что на основе полученных материалов будут созданы цифровые двойники объектов.

Как отметили в военном ведомстве, сейчас продолжаются работы по аэрофотосъемке культурных объектов и средств навигационного оборудования Калининградской области при содействии Гидрографической службы ВМФ и Маячной службы ВМФ.

«Информация об обследованных объектах и их точные цифровые копии с обзором 360 градусов будут доступны на ГИС-портале “Россия — от моря до моря”. По оценке управления навигации и океанографии МО РФ, данная работа позволит представить общественности возможность ближе познакомиться с наследием истории флота», — подчеркнули там.