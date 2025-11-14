В Сибири разработали улучшенную ИИ-систему для распознавания русской речи

Сейчас время обработки голосового запроса составляет около 40 секунд, однако в ближайшие месяцы ученые НГУ планируют довести это время до 5 секунд. «У разных языков есть общее семантическое пространство, общие принципы. Если мы обучаем модель так, чтобы эти общие принципы находить, то модель гораздо лучше и устойчивее распознает. В этом заключался наш подход», — резюмировал представитель НГУ.