Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ нанесли удары по аэродрому ВСУ и складам в Кировоградской области

Российские военные также ударили по авиабазе в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы поразили военный аэродром в Кировоградской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, в Харьковской области целью атаки стала авиабаза Чугуев и склады с боекомплектами.

«Кировоградская область… Уничтоженные цели: военный аэродром, узлы связи, склады», — рассказал пророссийский подпольщик.

Ранее в Харькове под удар попало место дислокации наемников ВСУ.

В окрестностях городов Богуслав и Белая Церковь Киевской области ВС РФ поразили полигон и тренировочный центр украинских военных.