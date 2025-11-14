Российские бойцы поразили военный аэродром в Кировоградской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, в Харьковской области целью атаки стала авиабаза Чугуев и склады с боекомплектами.
«Кировоградская область… Уничтоженные цели: военный аэродром, узлы связи, склады», — рассказал пророссийский подпольщик.
Ранее в Харькове под удар попало место дислокации наемников ВСУ.
В окрестностях городов Богуслав и Белая Церковь Киевской области ВС РФ поразили полигон и тренировочный центр украинских военных.