Мария Багреева: оборот пищевой промышленности столицы вырос на 15% за год

За первые три квартала 2025 года выручка московских предприятий пищевой промышленности составила 708 млрд рублей — это на 15% больше в сопоставимых ценах, чем за три квартала прошлого года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По словам Багреевой, около 22% оборота отрасли приходится на компании мясной промышленности — они заработали 157,7 млрд рублей. Порядка 101,3 млрд рублей, или свыше 14%, составила выручка производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. В тройке лидеров также производители напитков, выручка которых составила 84,7 млрд рублей — 12% отрасли.
«Московские пищевые предприятия развивают бизнес, внедряют современные технологии и расширяют производственные мощности. Это позволяет им наращивать объемы выпуска продукции и поставлять ее не только на столичный рынок, но и в другие регионы страны», — напомнила Багреева.
Производство пищевой продукции является одним из ведущих направлений столичной промышленности — на отрасль приходится одна восьмая всего оборота столичных обрабатывающих производств (без учета нефтегазового сектора), кроме того, на Москву приходится 6,6% выручки всей пищевой промышленности страны.
Самый большой рост — у мукомольных заводов, их выручка выросла на 49% и составила 18 млрд рублей. На втором месте — компании масложировой промышленности — их оборот вырос на 37%, до 1,4 млрд рублей. В тройке самых быстрорастущих отраслей пищепрома — производители консервированных фруктов и овощей, заработавшие 23,8 млрд рублей — на треть больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
Малые предприятия растут быстрее крупных и средних — за год их выручка выросла на 46%, составив 165,4 млрд рублей. А вот оборот крупных и средних компаний, на которых приходится 77% выручки московского пищепрома, выросли всего на 8%.