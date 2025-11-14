Мария Багреева: оборот пищевой промышленности столицы вырос на 15% за год

Самый большой рост — у мукомольных заводов, их выручка выросла на 49% и составила 18 млрд рублей. На втором месте — компании масложировой промышленности — их оборот вырос на 37%, до 1,4 млрд рублей. В тройке самых быстрорастущих отраслей пищепрома — производители консервированных фруктов и овощей, заработавшие 23,8 млрд рублей — на треть больше, чем за 9 месяцев прошлого года.