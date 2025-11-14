Власти объяснили перебои с мобильным интернетом в Нижнем Новгороде

По словам чиновников, меры остаются в силе до тех пор, пока существует потенциальная угроза, требующая повышенного уровня защиты. В рамках этих мер в регионе снижают мощность сигнала сотовой связи. В региональном минцифры подчеркнули, что решения об ограничениях принимают силовые структуры. Между тем, жители Нижнего Новгорода в соцсетях продолжают жаловаться на нестабильную работу мобильного интернета. Очередной всплеск обращений был зафиксирован 11 ноября.