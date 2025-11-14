На участке дороги Залари-Жигалово завершили капитальный ремонт. Работы с 0-го по 3,1 километр проходили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как рассказал в своем телеграм-канале глава Приангарья Игорь Кобзев, специалисты укрепили основание, заменили грунт, устранили пучины, сделали насыпь и водоотвод. Уложили новое асфальтовое покрытие. Вдоль дороги теперь есть тротуары с освещением. На перекрестке Ленина и Апрельской установили светофор. Стоимость работ составила 131,1 миллиона рублей.
— На этой же дороге в Балаганске завершается капитальный ремонт от 77,6 до 79,7 километры. Там сделали пересечения с местными дорогами, тротуары и освещение, уложили асфальт и оборудовали четыре кармана для заезда общественного транспорта, — пояснил губернатор Иркутской области.
В поселке Тыреть на трассе Залари — Жигалово теперь есть освещение. Эта дорога страдает от активного движения большегрузов. С июля на поврежденных участках укрепляют грунты в зонах промерзания и выравнивают полотно. В следующем году ремонт продолжится.