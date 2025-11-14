«Использовала подставных директоров». Минская пенсионерка и ее водитель могут сесть на 12 лет, провернув аферу на 1,2 миллиона рублей

Так, с декабря 2019-го по июнь 2024-го фигуранты совместно завладели имуществом 27 субъектов хозяйствования, среди которых есть и государственные, на сумму 1,2 миллиона белорусских рублей. Мошенники обманом получали товары у производителей на условиях отсрочки платежа, но не исполняли потом свои обязательства.