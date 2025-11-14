Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Использовала подставных директоров». Минская пенсионерка и ее водитель могут сесть на 12 лет, провернув аферу на 1,2 миллиона рублей

В Минске пенсионерка и ее водитель провернули аферу на 1,2 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске за мошенничество задержали 66-летнюю пенсионерку и ее водителя с судимостью за убийство. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что ранее судимая за взяточничество 66-летняя предпринимательница из Минска и ее 37-летний водитель, который был судим за двойное убийство и незаконный оборот наркотиков, провернули крупную аферу.

Так, с декабря 2019-го по июнь 2024-го фигуранты совместно завладели имуществом 27 субъектов хозяйствования, среди которых есть и государственные, на сумму 1,2 миллиона белорусских рублей. Мошенники обманом получали товары у производителей на условиях отсрочки платежа, но не исполняли потом свои обязательства.

Полученные товары отправлялись на склады предпринимательницы, откуда их потом сбывали без документов. Крупное хищение они прикрывали мнимыми сделками о встречных поставках будто бы неликвида. Полученные таким образом незаконные деньги пенсионерка спускала в казино.

Также в своих мошеннических схемах минчанка использовала поочередно шесть подконтрольных фирм. Подставными директорами этих фирм были близкие к ней люди и ее водитель-уголовник.

Фигуранты находятся под стражей. Им инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупном размере, за которое грозит до 12 лет тюрьмы.

А еще мы писали, что МВД и СК будут «замораживать» платежи белорусов на 10 суток.

И писали, что минчанин в суде заявил, что не подписывал расписку с долгом в 69 тысяч долларов.