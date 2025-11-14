«Использовала подставных директоров». Минская пенсионерка и ее водитель могут сесть на 12 лет, провернув аферу на 1,2 миллиона рублей

В Минске за мошенничество задержали 66-летнюю пенсионерку и ее водителя с судимостью за убийство. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Правоохранители установили, что ранее судимая за взяточничество 66-летняя предпринимательница из Минска и ее 37-летний водитель, который был судим за двойное убийство и незаконный оборот наркотиков, провернули крупную аферу.
Так, с декабря 2019-го по июнь 2024-го фигуранты совместно завладели имуществом 27 субъектов хозяйствования, среди которых есть и государственные, на сумму 1,2 миллиона белорусских рублей. Мошенники обманом получали товары у производителей на условиях отсрочки платежа, но не исполняли потом свои обязательства.
Полученные товары отправлялись на склады предпринимательницы, откуда их потом сбывали без документов. Крупное хищение они прикрывали мнимыми сделками о встречных поставках будто бы неликвида. Полученные таким образом незаконные деньги пенсионерка спускала в казино.
Также в своих мошеннических схемах минчанка использовала поочередно шесть подконтрольных фирм. Подставными директорами этих фирм были близкие к ней люди и ее водитель-уголовник.
Фигуранты находятся под стражей. Им инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупном размере, за которое грозит до 12 лет тюрьмы.
А еще мы писали, что МВД и СК будут «замораживать» платежи белорусов на 10 суток.
И писали, что минчанин в суде заявил, что не подписывал расписку с долгом в 69 тысяч долларов.