Mash: Около 4000 резервистов призовут для обороны критически важных объектов РФ

Порядка 4000 резервистов планируют призвать для обороны критически важных объектов. Как пишет Telegram-канал Mash, они будут охранять электростанции, НПЗ и прочие энергообъекты по всей России.
Уточняется, что первые добровольческие отряды формируют на базе БАРС. Такие подразделения создали в Нижегородской и Ленинградской областях. Резервистов ждет ускоренное обучение, они будут служить в своих регионах в составе мобильных групп по три человека. Туда войдут водитель, пулеметчик и старший экипажа, подключенный к локаторам.
Резервистов вооружат современным оборудованием для ликвидации вражеских беспилотников, летающих на низкой высоте, сообщается в публикации.
Ранее в Минобороны РФ разъяснили, каким образом будет осуществляться материальное обеспечение резервистов, призванных на специальные сборы. Так, резервистам будет компенсирован их средний заработок, расходы на проезд, аренду жилья, а также командировочные расходы. Кроме того, во время самих сборов резервисты будут получать оклад по своей воинской должности и месячный оклад в зависимости от присвоенного звания.