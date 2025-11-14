Задержка на пароме закончилась скандалом: пассажирам с детьми вместо «Формулы-1» показали порнофильм

Пассажиры парома, следовавшего из Франции в Великобританию, стали участниками необычного инцидента — вместо трансляции Гран-при «Формулы-1» на телевизорах в зале ожижения неожиданно начался «фильм для взрослых». Среди зрителей в этот момент находились дети.
Как сообщает The Guardian, неприятный эпизод произошел во время вынужденной задержки судна. Паром пришлось направить обратно во французский порт из-за технической неисправности.
Один из пассажиров рассказал, что на экране внезапно появилась «жесткая порнография», что вызвало шок у присутствующих. Дети в испуге выбежали из зала. Представители судовой команды подчеркнули, что как только стало известно о происшествии, канал был немедленно переключен.
Позднее оператор паромной переправы DFDS опубликовал официальные извинения в адрес пассажиров. В заявлении компании говорится, что руководство «крайне сожалеет» об инциденте.
Ранее KP.RU сообщал, что путешествие парома Seabridge должно было стать историческим. Поскольку оказался первым подобным рейсом за 14 лет. Однако судно практически сразу столкнулось с проблемами. Людей попросту не разрешили высадить на берег в Сочи, из-за чего те были вынуждены ждать почти двое суток.