Задержка на пароме закончилась скандалом: пассажирам с детьми вместо «Формулы-1» показали порнофильм

Ранее KP.RU сообщал, что путешествие парома Seabridge должно было стать историческим. Поскольку оказался первым подобным рейсом за 14 лет. Однако судно практически сразу столкнулось с проблемами. Людей попросту не разрешили высадить на берег в Сочи, из-за чего те были вынуждены ждать почти двое суток.