В Уфе рассказали об особенностях проекта «Онкопатруль»

Об этом сегодня в Уфе на заседании Гражданского диалога проекта рассказал главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН и РАО, президент Ассоциации онкологов России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.
Главный враг рака — это раннее выявление. Сегодня перед специалистами стоит задача наладить повсеместную диспансеризацию, а также грамотную маршрутизацию каждого пациента. Так, чтобы в случае выявления злокачественного образования человек в кратчайшие сроки смог получить доступ к специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. При этом эффективная онкопомощь должна быть обеспечена каждому пациенту вне зависимости от его места проживания и социального статуса.
Бесспорно, важной и необходимой является возможность прохождения диспансеризации и скрининга, которая сегодня доступна всем россиянам абсолютно бесплатно.
«Самое главное — найти время на себя и прийти на профилактический осмотр. Не нужно бояться услышать диагноз “рак”, главное — узнать о нем вовремя», — считает главный онколог России.
Во всем мире онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности. По данным Международного агентства по изучению рака, ежедневно в мире от онкологии умирает порядка 27 тыс. человек. В России каждый год выявляют 600 тыс. новых случаев злокачественных опухолей.
За последние пять лет в Башкортостане отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями, темп прироста с 2020 года составил 36,6%.
В структуре заболеваемости первое место занимает рак молочной железы (13,3%), второе место — предстательной железы (11,7%), третье место — рак кожи (10,3%), 4 место — рак легкого (9,3%), 5 место — рак ободочной кишки (6,2%).
Отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований: в 2020 году этот показатель составлял 169,6 на 100 тысяч населения, в 2024 году — 156,8.
Большая работа проводится медицинскими работниками по активному выявлению онкологических заболеваний (смотровые кабинеты, флюорография, различные виды профосмотров).
При всех видах профилактических осмотров выявлено 3388 человек — 33,7%. Чаще всего выявляются опухоли молочной железы, кожи, предстательной железы и кишечника.