В Уфе рассказали об особенностях проекта «Онкопатруль»

Главный враг рака — это раннее выявление. Сегодня перед специалистами стоит задача наладить повсеместную диспансеризацию, а также грамотную маршрутизацию каждого пациента. Так, чтобы в случае выявления злокачественного образования человек в кратчайшие сроки смог получить доступ к специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. При этом эффективная онкопомощь должна быть обеспечена каждому пациенту вне зависимости от его места проживания и социального статуса.