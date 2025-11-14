В Омске готовят 160 ледовых площадок к зимнему сезону

«Также омичи и гости нашего города смогут посещать катки для массового катания. Планируем к запуску 23 таких объекта, среди них: стадион “Энергия”, стадион “Юность”, стадион “Факел” (мкр. “Крутая Горка”), стадион “Шинник”, спортивная школа “Крутая горка”, спортивная школа № 28, территория у ледовой арены имени Леонида Киселева, парк 300-летия города Омска и другие. Здесь плата будет определяться исходя из предоставления услуг», — поделился подробностями градоначальник.