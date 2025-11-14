Ричмонд
В Омске готовят 160 ледовых площадок к зимнему сезону

Катки откроются во дворах, школах и на стадионах.

Источник: Комсомольская правда

Зимой 2025−2026 в Омске заработают 160 ледовых площадок для хоккея и массового катания. Об этом рассказал 14 ноября мэр города Сергей Шелест.

Большинство катков — 94— расположатся во дворах и на общественных территориях, еще 43 площадки оборудуют на территориях общеобразовательных учреждений. Все они будут доступны для бесплатного посещения.

«Также омичи и гости нашего города смогут посещать катки для массового катания. Планируем к запуску 23 таких объекта, среди них: стадион “Энергия”, стадион “Юность”, стадион “Факел” (мкр. “Крутая Горка”), стадион “Шинник”, спортивная школа “Крутая горка”, спортивная школа № 28, территория у ледовой арены имени Леонида Киселева, парк 300-летия города Омска и другие. Здесь плата будет определяться исходя из предоставления услуг», — поделился подробностями градоначальник.

Ранее мы показали в фотоподборке, как снежное покрывало укутало Омск в начале ноябре.