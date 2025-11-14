Еще одни ученые пришли к выводу, что летящий к Земле 3I/ATLAS — НЛО

Астрономы Дэвид Джуитт и Джейн Лу обнаружили, что таинственный космический объект 3I/ATLAS после того, как прошел перигелий (достиг ближайшей точки к Солнцу), не превратился в «месиво», а остался невредимым, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По мнению исследователей, это подтверждает теорию ученого из Гарварда Ави Леба о том, что 3I/ATLAS — не обычная комета, а, предположительно, «материнский инопланетный корабль», маневрирующий вокруг Солнца.
Кроме того, новые изображения, полученные Северным оптическим телескопом в Испании, также показали, что объект все еще имеет таинственный «антихвост», направленный к Солнцу, несмотря на то, что комета-НЛО теперь удаляется от звезды.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года, объект летит к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый Леб уверен, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. К Земле объект подлетит в середине декабря.
Ранее ученый Леб раскрыл, что означает таинственный сигнал с кометы-НЛО 3I/ATLAS.