Американский пилот стал первым человеком, умершим от клещевой аллергии на мясо

Пилот из американского штата Нью-Джерси стал первым человеком, умершим от аллергии на мясо, которую вызвал укус клеща. Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в медицинском журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Уточняется, что 47-летнему мужчине стало плохо после того, как он съел бургер. Вечером того же дня его обнаружили без сознания. Вскрытие показало, что смерть наступила внезапно.

Спустя полгода анализ крови выявил антитела к сахару под названием «альфа-гал». Он содержится в крови коров, оленей, коз и свиней. Если клещи кусают этих животных, сахар попадает в их слюну и может передаваться человеку.

У зараженных может развиться повышенная чувствительность к альфа-галу. Она вызывает аллергию при употреблении мяса. Среди симптомов — тошнота, боль в желудке, диарея и затрудненное дыхание.

— Мы сообщаем о первом задокументированном случае смертельного исхода от альфа-гал синдрома (АГС), наступившего после употребления в пищу мяса, — сообщается в материале.

В Канаде впервые в мире был зафиксирован случай «синдрома токсичной тыквы» у женщины, которая выпила два стакана домашнего сока из бутылочной тыквы. Ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где выявили кровотечение в желудочно-кишечном тракте.

Ранее в Подмосковье у 17-летней девушки диагностировали отек Квинке из-за укуса шмеля. Спустя несколько часов после произошедшего она начала сильно задыхаться, вся рука отекла, и пострадавшую оперативно доставили в Ступинскую больницу, где ей оказали медицинскую помощь.