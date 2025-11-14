Американский пилот стал первым человеком, умершим от клещевой аллергии на мясо

Пилот из американского штата Нью-Джерси стал первым человеком, умершим от аллергии на мясо, которую вызвал укус клеща. Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в медицинском журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.
Уточняется, что 47-летнему мужчине стало плохо после того, как он съел бургер. Вечером того же дня его обнаружили без сознания. Вскрытие показало, что смерть наступила внезапно.
Спустя полгода анализ крови выявил антитела к сахару под названием «альфа-гал». Он содержится в крови коров, оленей, коз и свиней. Если клещи кусают этих животных, сахар попадает в их слюну и может передаваться человеку.
У зараженных может развиться повышенная чувствительность к альфа-галу. Она вызывает аллергию при употреблении мяса. Среди симптомов — тошнота, боль в желудке, диарея и затрудненное дыхание.
— Мы сообщаем о первом задокументированном случае смертельного исхода от альфа-гал синдрома (АГС), наступившего после употребления в пищу мяса, — сообщается в материале.
