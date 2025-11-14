Посол назвал уровень связей России и Узбекистана недосягаемым

Договор о союзнических отношениях между Россией и Узбекистаном был подписан 14 ноября 2005 года в Москве. В Ташкенте в пятницу в международном институте Центральной Азии (МИЦА) открылся круглый стол «Узбекистан — Россия: двадцать лет союзнических отношений и новые горизонты взаимодействия». Его организаторами выступили МИЦА и посольство РФ в республике.