Посол назвал уровень связей России и Узбекистана недосягаемым

ТАШКЕНТ, 14 ноя — РИА Новости. Многосторонние связи России и Узбекистана по своей глубине и масштабу задают планку, недосягаемую для многих других государств, заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов.
Договор о союзнических отношениях между Россией и Узбекистаном был подписан 14 ноября 2005 года в Москве. В Ташкенте в пятницу в международном институте Центральной Азии (МИЦА) открылся круглый стол «Узбекистан — Россия: двадцать лет союзнических отношений и новые горизонты взаимодействия». Его организаторами выступили МИЦА и посольство РФ в республике.
«Наши политические, торгово-экономические связи по своей глубине и масштабу задают планку, недосягаемую для многих других государств», — сказал Ерхов, выступая на мероприятии.
Посол отметил, что отношения России и Узбекистана основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга и носят характер всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. «И это не просто фраза. За ней стоит привилегированный режим взаимополезного сотрудничества», — сказал Ерхов.
«На данном этапе главная задача — реализация принятых решений в ходе государственного визита президента Владимира Владимировича Путина в Узбекистан в прошлом году,
Дипломат напомнил, что по итогам визита президента РФ вновь были подтверждены общий настрой и стремление развивать полномасштабное взаимодействие в интересах стран и народов двух стран, определены долгосрочные ориентиры. «Была утверждена соответствующая дорожная карта, согласно которой мы выстраиваем более глубокое взаимодействие между нашими странами», — добавил Ерхов.
