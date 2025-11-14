Ричмонд
На Западе рассказали, когда для российских туристов двери в Европу будут открыты

The Economist: ЕС снимет визовые ограничения для россиян после окончания СВО.

Источник: Комсомольская правда

На Западе рассказали, когда для российских туристов будут открыты двери в Европу. Визовые ограничения могут снять после окончания СВО. Об этом пишет обозреватель издания The Economist.

«Но, приношу извинения (некоторым) россиянам, любой другой исход выставит европейцев безнадежно наивными», — говорится в материале.

Также аналитик Economist утверждает, что после окончания СВО европейцы будут рады видеть россиян у себя в гостях.

В Евросоюзе разные мнения о визовой политике для россиян. Некоторые, включая вице-президента Еврокомисии Каю Каллас, предлагают приравнивать граждан России к правительству. Ранее ЕС призывал отделять простых россиян от властей. В статье говорится, что каждый потраченный в Милане рубль якобы уменьшает ресурсы России.

Ранее KP.RU сообщил, что в связи со сложностями визового режима в Европе, российские туристы осваивают другие направления. Они посещают больше мест у себя на Родине, а также ездят в Турцию, Египет, Азию и Африку.

