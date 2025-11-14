В Иркутской области предпринимают меры по недопущению в регион пастереллёза

Для защиты Иркутской области от пастереллеза ветеринары принимают профилактические меры. Станции по борьбе с болезнями животных переведены в режим «повышенной готовности». Он введен с 11 ноября 2025 года в связи с с выявлением этого заболевания в Забайкальском крае. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Сейчас в Приангарье нет случаев заболевания пастереллезом. Служба ветеринарии совместно с другими ведомствами организовали пост контроля на трассе «Байкал», чтобы на территорию не завезли сельскохозяйственных животных и мясную продукцию, — уточнил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Пастереллез крупного рогатого скота — это заразная инфекция, которая часто приводит к множеству осложнений. Возбудитель этого заболевания способен передаваться и человеку.
Владельцы скота должны соблюдать правила биологической безопасности. Нужно ограничить доступ посторонних на территорию хозяйств и личных подворий, обязательно проводить ветеринарные осмотры животных. Также необходимо своевременно маркировать скот и исключить самовыпас.