В Иркутской области предпринимают меры по недопущению в регион пастереллёза

Для защиты Иркутской области от пастереллеза ветеринары принимают профилактические меры. Станции по борьбе с болезнями животных переведены в режим «повышенной готовности». Он введен с 11 ноября 2025 года в связи с с выявлением этого заболевания в Забайкальском крае. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.