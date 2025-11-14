Законопроект: Польша откроет два погранпункта на границе с Беларусью 17 ноября

Законопроект об открытии польской стороной на границе с Беларусью еще двух КПП опубликовали на сайте Центра государственного законодательства Польши. В документе Министерства внутренних дел и администрации Польши говорится о намерении с 17 ноября 2025 года открыть на границе с Беларусью еще два погранперехода.