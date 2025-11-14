Законопроект: Польша откроет два погранпункта на границе с Беларусью 17 ноября

Польша с 17 ноября может открыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью для легкового и грузового транспорта, пишет Sputnik Беларусь.
Законопроект об открытии польской стороной на границе с Беларусью еще двух КПП опубликовали на сайте Центра государственного законодательства Польши. В документе Министерства внутренних дел и администрации Польши говорится о намерении с 17 ноября 2025 года открыть на границе с Беларусью еще два погранперехода.
Таким образом уже с 17 ноября может возобновиться движение транспорта в двух ранее закрытых погранпункта, а именно — в «Бобровниках» («Берестовице» с белорусской стороны) и «Кузнице» («Брузгах» в Беларуси).
Уточняется, что через «Бобровники» будут осуществляться пассажирские перевозки, в том числе автобусами. И также через этот КПП пересекать границу смогут грузовики, имеющие регистрацию в странах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), а также странах-участниках Соглашения о Европейской экономической зоне и Швейцарии.
Через «Кузницу» будут пересекать границу только владельцы легкового автотранспорта.
В документе сказано, что открытие Польшей еще двух КПП на границе с Беларусью должно поспособствовать возобновлению потока людей и товаров и станет ответом на «ожидания социальной стороны, в частности большой группы предпринимателей, перевозчиков и людей, выезжающих на заработки из Беларуси в Польшу».
Накануне стало известно, что Польша начала строить второй забор на границе с Беларусью с колючей проволокой.
Премьер Литвы сказала, в каком случае может быть открыта граница с Беларусью.
Но еще Литва завила, что Латвия готова закрыть границу с Беларусью.
Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила о готовности Минска вести переговоры с тремя странами ЕС: «Дело в наших соседях».