Кто попал в «чёрный» график отключений и вынужден сидеть без света: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электричества в пятницу, 14 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии сообщает о временных отключениях.

Ботаника:

Пэдурий, 20/1, 36 — с 09:00 до 16:30.

Буюканы:

Г. Кодряну, 77, Драгомирна, 28, 30/1, Скитулуй, 1/9, 10A, 19 — с 09:30 до 16:30.

Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.

